Рада разрешила рассмотрение дел об усыновлении с участием присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховная Рада разрешила рассмотрение дел об усыновлении, объявлении лица умершим с участием присяжных, предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке. Парламентарии 248 голосами поддержали соответствующие изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, передает корреспондент УНН.
Законопроект состоит из 2 разделов. Первый раздел предусматривает изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым термин "народные заседатели", заменен термином "присяжные".
Указанные изменения будут распространяться и на рассмотрение дел, производства по которым открыты до вступления в силу этих изменений.
Второй раздел регулирует порядок вступления в силу Закона: Закон вступает в силу со дня его опубликования и применяется к делам, производство по которым открыто после вступления в силу настоящего Закона.
Как сообщал УНН, Рада приняла в первом чтении законопроект о КСУ.