Рада дозволила фінансувати лікарні за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Верховна Рада дозволила фінансувати лікарні за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб та дозволила лікарням надавати населенню додаткові медичні послуги на платній основі. Парламентарі 280 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Фінансове забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.
Передбачається, що рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів.
Зазначається, що медична допомога надається безплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.
Договори про медичне обслуговування укладаються у межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Вартість послуги з медичного обслуговування розраховується з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування затверджується Кабінетом Міністрів України.
Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладання таких договорів та типова форма договору затверджуються Кабінетом Міністрів України.
При цьому наголошується, що заклади охорони здоров’я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом. Заклади охорони здоров’я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з головними розпорядниками бюджетних коштів, у порядку, встановленому законом.
Крім цього вказаним законопроектом передбачається, що лікарні отримають статус юросіб.
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