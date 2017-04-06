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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64730 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107983 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165707 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121604 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119659 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада разрешила финансировать больницы за счет средств физических и юридических лиц

Рада разрешила финансировать больницы за счет средств физических и юридических лиц

Киев  •  УНН

 • 16233 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада разрешила финансировать больницы за счет средств физических и юридических лиц и позволила больницам предоставлять населению дополнительные медицинские услуги на платной основе. Парламентарии 280 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Финансовое обеспечение здравоохранения может осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, а также из других источников, не запрещенных законом.

Предполагается, что уровень финансового обеспечения здравоохранения рассчитывается на основании научно обоснованных нормативов.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается бесплатно за счет бюджетных средств в учреждениях здравоохранения и физическими лицами - предпринимателями, которые зарегистрированы и получили в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, с которыми главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Договоры о медицинском обслуживании заключаются в пределах бюджетных средств, предусмотренных на здравоохранение на соответствующий бюджетный период, на основании стоимости и объема услуг по медицинскому обслуживанию, заказчиком которых является государство или органы местного самоуправления. Стоимость услуги по медицинскому обслуживанию рассчитывается с учетом структуры расходов, необходимых для предоставления такой услуги в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения. Методика расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию утверждается Кабинетом Министров Украины.

Требования к поставщику услуг по медицинскому обслуживанию населения, с которым главными распорядителями бюджетных средств заключаются договоры о медицинском обслуживании населения, порядок заключения таких договоров и типовая форма договора утверждается Кабинетом Министров Украины.

При этом отмечается, что учреждения здравоохранения могут использовать для повышения уровня качества медицинского обслуживания населения средства, полученные от юридических и физических лиц, если иное не установлено законом. Учреждения здравоохранения устанавливают плату за услуги по медицинскому обслуживанию, предоставляемых вне договоров о медицинском обслуживании населения, заключенным с главными распорядителями бюджетных средств, в порядке, установленном законом.

Кроме этого, указанным законопроектом предусматривается, что больницы получат статус юрлиц.

Напомним, Минздрав обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение.

Украинские Национальные Новости

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