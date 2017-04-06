Рада разрешила финансировать больницы за счет средств физических и юридических лиц

Финансовое обеспечение здравоохранения может осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, а также из других источников, не запрещенных законом.

Предполагается, что уровень финансового обеспечения здравоохранения рассчитывается на основании научно обоснованных нормативов.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается бесплатно за счет бюджетных средств в учреждениях здравоохранения и физическими лицами - предпринимателями, которые зарегистрированы и получили в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, с которыми главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Договоры о медицинском обслуживании заключаются в пределах бюджетных средств, предусмотренных на здравоохранение на соответствующий бюджетный период, на основании стоимости и объема услуг по медицинскому обслуживанию, заказчиком которых является государство или органы местного самоуправления. Стоимость услуги по медицинскому обслуживанию рассчитывается с учетом структуры расходов, необходимых для предоставления такой услуги в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения. Методика расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию утверждается Кабинетом Министров Украины.

Требования к поставщику услуг по медицинскому обслуживанию населения, с которым главными распорядителями бюджетных средств заключаются договоры о медицинском обслуживании населения, порядок заключения таких договоров и типовая форма договора утверждается Кабинетом Министров Украины.

При этом отмечается, что учреждения здравоохранения могут использовать для повышения уровня качества медицинского обслуживания населения средства, полученные от юридических и физических лиц, если иное не установлено законом. Учреждения здравоохранения устанавливают плату за услуги по медицинскому обслуживанию, предоставляемых вне договоров о медицинском обслуживании населения, заключенным с главными распорядителями бюджетных средств, в порядке, установленном законом.

Кроме этого, указанным законопроектом предусматривается, что больницы получат статус юрлиц.

Напомним, Минздрав обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение.