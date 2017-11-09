Рада додатково виділила 7,6 млрд грн на субсидії

Також передбачається додатково виділити 1,7 млрд грн для збереження наявних розмірів виплат поліцейським та особам рядового і начальницького складу цивільного захисту та недопущення утворення заборгованості щодо цих виплат на кінець поточного року. Зокрема, для Національної поліції – 1,6 млрд грн та для Державної служби з надзвичайних ситуацій – 0,1 млрд грн.

Крім цього, зокрема пропонується додатково виділити 300 мільйонів гривень на виплату зарплат медикам.

Як повідомляв УНН, Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу.