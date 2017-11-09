Рада додатково виділила 7,6 млрд грн на субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада додатково виділила 7,6 мільярдів гривень на субсидії та 1,1 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток регіонів. За відповідні зміни до Держбюджету-2017 проголосували 292 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Також передбачається додатково виділити 1,7 млрд грн для збереження наявних розмірів виплат поліцейським та особам рядового і начальницького складу цивільного захисту та недопущення утворення заборгованості щодо цих виплат на кінець поточного року. Зокрема, для Національної поліції – 1,6 млрд грн та для Державної служби з надзвичайних ситуацій – 0,1 млрд грн.
Крім цього, зокрема пропонується додатково виділити 300 мільйонів гривень на виплату зарплат медикам.
Як повідомляв УНН, Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу.