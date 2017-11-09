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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31569 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51857 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 60520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64413 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 56076 просмотра

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11:14 • 96271 просмотра

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Рада дополнительно выделила 7,6 млрд грн на субсидии

Рада дополнительно выделила 7,6 млрд грн на субсидии

Киев  •  УНН

 • 12138 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада дополнительно выделила 7,6 млрд гривен на субсидии и 1,1 млрд гривен на социально-экономическое развитие регионов. За соответствующие изменения в Госбюджет-2017 проголосовали 292 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Также предполагается дополнительно выделить 7,6 млрд грн для сохранения имеющихся размеров выплат полицейским и лицам рядового и начальствующего состава гражданской защиты и недопущения образования задолженности по этим выплатам на конец текущего года. В частности, для Национальной полиции - 1,6 млрд грн и для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 0,1 млрд грн.

Кроме этого, в частности предлагается дополнительно выделить 300 млн гривен на выплату зарплат медикам.

Как сообщал УНН, Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса.

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