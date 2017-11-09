Рада дополнительно выделила 7,6 млрд грн на субсидии

Также предполагается дополнительно выделить 7,6 млрд грн для сохранения имеющихся размеров выплат полицейским и лицам рядового и начальствующего состава гражданской защиты и недопущения образования задолженности по этим выплатам на конец текущего года. В частности, для Национальной полиции - 1,6 млрд грн и для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 0,1 млрд грн.

Кроме этого, в частности предлагается дополнительно выделить 300 млн гривен на выплату зарплат медикам.

Как сообщал УНН, Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса.