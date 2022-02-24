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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Рада безпеки ООН збереться о 4:30 з приводу ситуації в Україні

Рада безпеки ООН збереться о 4:30 з приводу ситуації в Україні

Київ • УНН

 • 127198 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Рада безпеки ООН проведе сьогодні, 24 лютого, термінове засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter NorwayUN.

Деталі

Представництво Норвегії при ООН заявило, що збере сьогодні засідання, яке було ініційоване українською стороною.

"Норвегія підтримує заклик України до термінового засідання Ради Безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через прохання "ЛДНР" про надання зброї у Росії.

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