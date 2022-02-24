Совет Безопасности ООН соберется в 4:30 по поводу ситуации в Украине

Детали

Представительство Норвегии при ООН заявило, что соберет сегодня заседание, которое было инициировано украинской стороной.

"Норвегия поддерживает призыв Украины к срочному заседанию Совета Безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним

Украина обратилась с просьбой о срочное заседание Совета Безопасности ООН по просьбе "ЛДНР" о предоставлении оружия в России.