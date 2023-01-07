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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України 13 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України 13 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Радбезу ООН.

Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України 13 січня

Рада безпеки ООН 13 січня проведе засідання, присвячене Україні. Конкретної теми засідання поки що не вказано.

Доповнення

МЗС оприлюднило історичну офіційну заяву щодо необхідності виключення рф з РБ ООН.

Україна готується до наступних кроків на шляху до виключення росії з Радбезу ООН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, усі організації громадянського суспільства ефективно долучатися до кампанії з позбавлення рф статусу постійного члена РБ ООН.

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