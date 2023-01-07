Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України 13 січня

Рада безпеки ООН 13 січня проведе засідання, присвячене Україні. Конкретної теми засідання поки що не вказано.

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МЗС оприлюднило історичну офіційну заяву щодо необхідності виключення рф з РБ ООН.

Україна готується до наступних кроків на шляху до виключення росії з Радбезу ООН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, усі організації громадянського суспільства ефективно долучатися до кампанії з позбавлення рф статусу постійного члена РБ ООН.