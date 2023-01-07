Совбез ООН проведет заседание по Украине 13 января
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совбеза ООН.
Совет безопасности ООН 13 января проведет заседание, посвященное Украине. Конкретная тема заседания пока не указывается.
Дополнение
МИД обнародовал историческое официальное заявление о необходимости исключения рф из СБ ООН.
Украина готовится к следующим шагам на пути к исключению россии из Совбеза ООН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев, все организации гражданского общества эффективно подключаться к кампании по лишению рф статуса постоянного члена СБ ООН.