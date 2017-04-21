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Рада Безпеки ООН пригрозила КНДР новими санкціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Рада Безпеки ООН рішуче засудила останнє ракетне випробування, яке провела Північна Корея, а також пригрозила запровадити проти Пхеньяна нові санкції за “надзвичайно дестабілізуючу поведінку”. Відповідну заяву було ухвалено одноголосно у четвер, 20 квітня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Нелегальні” ракетні випробування Пхеньяна “значно збільшують напруження у регіоні та за його межами”, зазначила Рада Безпеки.

У своїй заяві РБ ООН вимагає, щоб КНДР “більше не проводила ядерних випробувань”, а також погрожує “вжити подальших значних заходів, включно з санкціями”.

Як повідомляв УНН, представник Росії проголосував проти заяви Ради безпеки ООН, яка засуджувала б нещодавній пуск ракети Пхеньяном та застерігала б країну від подальших пусків ракет.

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