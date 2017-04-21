Совет Безопасности ООН пригрозила КНДР новыми санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Совет Безопасности ООН решительно осудил последнее ракетное испытание, которое провела Северная Корея, а также пригрозила ввести против Пхеньяна новые санкции за “чрезвычайно дестабилизирующее поведение”. Соответствующее заявление было принято единогласно в четверг, 20 апреля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Нелегальные” ракетные испытания Пхеньяна “значительно увеличивают напряжение в регионе и за его пределами”, отметил Совет Безопасности.
В своем заявлении СБ ООН требует, чтобы КНДР “больше не проводила ядерных испытаний”, а также пригрозил “принять дальнейшие значительные меры, включая санкциями”.
Как сообщал УНН, представитель России проголосовал против заявления Совета безопасности ООН , которая осуждала бы недавний пуск ракеты Пхеньяном и предостерегала бы страну от дальнейших пусков ракет.