Совет Безопасности ООН пригрозила КНДР новыми санкциями

“Нелегальные” ракетные испытания Пхеньяна “значительно увеличивают напряжение в регионе и за его пределами”, отметил Совет Безопасности.

В своем заявлении СБ ООН требует, чтобы КНДР “больше не проводила ядерных испытаний”, а также пригрозил “принять дальнейшие значительные меры, включая санкциями”.

Как сообщал УНН, представитель России проголосовал против заявления Совета безопасности ООН , которая осуждала бы недавний пуск ракеты Пхеньяном и предостерегала бы страну от дальнейших пусков ракет.