Рада Безпеки ООН ввела санкції проти 11 фізичних осіб Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рада Безпеки ООН наклала санкції на 11 фізичних осіб та 10 організацій, які підозрюються у причетності до ядерної програми Північної Кореї, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Санкції накладено на 11 фізичних осіб та 10 організацій, які підозрюються у причетності до ядерної програми. Обмежувальні заходи включають заборону поїздок та заморожування активів.
Крім того, резолюція забороняє купувати в Північної Кореї пам’ятники та вертольоти та постачати до країни такі “предмети розкоші” для місцевої еліти, як перські килими вартістю більш ніж 500 доларів США та порцеляновий посуд.
Нагадаємо, Північна Корея перебуває під санкціями з 2006 року, коли країна вперше випробувала ядерну зброю.
Як повідомлялось, останнє випробування у вересні цього року, ймовірно, було найпотужнішим в історії країни.