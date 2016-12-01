Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Согласно этой резолюции Северная Корея не сможет торговать медью, никелем, серебром и цинком. Также ограничения наложены на экспорт угля и железа.

Только ограничения на торговлю углем, который Северная Корея продает Китаю, по оценкам, снизит экспортные поступления страны на четверть - на 700 миллионов долларов США. Кроме того, резолюция запрещает покупать у Северной Кореи памятники и вертолеты и поставлять в страну такие "предметы роскоши" для местной элиты, как персидские ковры стоимостью более 500 долларов США и фарфоровая посуда.

Кроме того, наложены также санкции на 11 физических лиц и 10 организаций, которые подозреваются в причастности к ядерной программе. Ограничительные меры включают запрет поездок и замораживание активов.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями с 2006 года, когда страна впервые испытала ядерное оружие. Как сообщалось, последнее испытание в сентябре этого года, вероятно, было самым мощным в истории страны.