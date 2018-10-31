Рабинович: Супрун продолжает издеваться над народом Украины, советуя чихать в локоть и гулять по холоду

"Влада посадила Супрун (в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун - ред.) На чолі Міністерства охорони здоров'я. Вклала туди сотні мільярдів. У неї бюджет більше, ніж весь Пенсійний фонд. Де і звідки цей бюджет - ніхто не знає. Як вона може незаконно перебувати на своїй посаді - теж ніхто не знає. Однак щотижня Супрун знущається над країною ", - обурився парламентарій.

На думку Вадима Рабиновича, Кабмін пудрить нам мізки, годуючи народ розумними формулюваннями. Уряд не працює на благо громадян, а навпаки - з кожним днем ​​забирає надію на краще життя.

"Я хочу вам переказати прекрасні слова прем'єр-міністра:" ми почали фундаментальні зміни, але їх, звичайно, важко помітити ". Вони добивають всіх і називають це "фундаментальними змінами", тому їх важко помітити ", - вважає народний депутат.

Лідер партії "За життя" згадав також, що провладні депутати зареєстрували законопроект про страхову медицину.

"Внесений новий законопроект, який зобов'язує платити 400 гривень за медичне страхування. Вдумайтеся, що ці паразити творять з нашою країною. Згідно із законопроектом №9163, застраховані повинні бути всі. Його вже зареєстрували, і повірте, що за нього ще й проголосують. Мало того, що забрали у громадян безкоштовне медичне обслуговування, тепер ще заздалегідь доведеться платити по 400 гривень і без того процвітаючої Супрун ", - підкреслив політик.

Він вважає, що своїми порадами Супрун намагається відвернути увагу людей від руйнування медичної сфери.

"Нова рада від Супрун українцям, які хочуть вижити: потрібні прогулянки в денний час, також необхідно ходити в холодний період року по вулиці, це допомагає для стимулювання мозку і примушує його виробляти потрібні речовини. Тепер зрозуміло, чому ми повинні забути про тарифи і про голод. Нам всього лише треба чхати в лікоть і гуляти по холоду. Це врятує наше здоров'я, і, як наслідок, - нація буде зовсім інший: сильної, могутньої. Вони нічого не роблять: Гройсман, Супрун, Коболєв, як же ми їх досі терпимо? "- уклав Вадим Рабинович.