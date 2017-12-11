Рабінович: розвиток України має ґрунтуватися на національній ідеї, а не грошах

"Той факт, що на прапорі України весь час нашої незалежності намальована тільки гривня, - наша стратегічна помилка. Матеріальна складова дуже важлива, безумовно, але без духовної і високої мети, без іншої національної ідеї держава не виживе. Ми пропонуємо таку ідею: будувати велику Україну, сильну, вільну, незалежну і нейтральну країну, "Швейцарію Східної Європи", місток між Заходом і Сходом", - заявив парламентарій.

На його думку, сьогодні молодь України дорівнює нема на видатних вітчизняних діячів культури, а на мільярдерів з першої десятки американського журналу Forbes, і це велика помилка.

"Жодна держава не може жити тільки заради матеріального. Американці побудували свою мрію - так званий шлях "від чистильника чобіт до мільйонера", російські все життя будують імперію, китайці - "Піднебесну". Кожна країна планує собі за мету і йде по заданому шляху. На нашому ж прапорі завжди була тільки гривня. Сьогодні молодь надихається прикладом і цитує тих, хто не взнає українських письменників, мислителів або художників, а людей з першої десятки Forbes. Вони орієнтуються на тих, у кого великі статки або більше грошей. Ми самі зробили гроші головним - і це велика помилка", - переконаний народний депутат.

За його словами, світова спільнота почне нас "поважати", якщо ми побудуємо Європу тут, у себе, а не в далекій перспективі. Тому він вважає, що побудова "Швейцарії Східної Європи" в Україні - це найбільш вдала пропозиція для розвитку країни.

"Я вважаю, що побудова великої України, сильної і незалежної, нейтральної, по типу "Швейцарії Східної Європи" - хороша пропозиція для розвитку країни. З цією ідеєю я прийшов в політику 3,5 роки тому і впевнений, що нахил в будь-яку сторону - в сторону НАТО чи Митного союзу - це програшний варіант. Ми спочатку повинні побудувати самобутню, самодостатню Україну, щоб нас почали поважати, нам потрібна Європа тут, а не в далекій і безнадійної перспективі", - підкреслив політик.

Крім того, Вадим Рабінович зазначив, що Україні для досягнення економічного успіху потрібні і надійна банківська система, і розвинена сфера "хай-тек", і звільнення бізнесу від податків. При цьому він запропонував тим, у кого є інші пропозиції, сідати і обговорювати їх.

"Нам потрібна стабільна, міцна банківська система, нам треба розвивати "хай-тек" і великі агрокомплекси, нам треба вивільнити бізнес від податків, але не менш важливо дати людям мету, перспективу. Нам всім треба розуміти, для чого ми страждаємо, як будуть жити наші діти. Ми пропонуємо сильну Україну, якщо є інші ідеї - нехай скажуть про них, але поки всі мовчать, думаючи лише про те, як би розпиляти новий траншик", - констатував народний депутат.

Він упевнений, що нинішня влада сьогодні тільки підігріває в суспільстві ненависть і грабує народ, тому українцям треба спокійно піти в наступному році на вибори і переобрати владу, проголосувавши за життя.

"Для того, щоб мати гідну пенсію - треба мати гідну зарплату. Для того, щоб мати гідну зарплату - треба мати гідний уряд. Влада, яку ви обираєте - це і є вибір вашої зарплати і пенсії. Менше піддавайтеся на істерики і розповіді про "реформи"! Насправді влада сьогодні тільки підігріває в суспільстві ненависть, розлучення і появу грабує свій народ. До того ж нинішнє ж керівництво не знає, куди нас веде, - і тому ми повинні без "майданів", без крові і руйнувань спокійно піти в наступному році на вибори - і переобрати владу, вибрати життя!" - зазначив Вадим Рабінович.