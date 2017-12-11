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Рабинович: развитие Украины должно основываться на национальной идее, а не деньгах

Рабинович: развитие Украины должно основываться на национальной идее, а не деньгах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Народный депутат и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович считает, что Украине нужна новая национальная идея для развития государства. В частности, его политическая сила предлагает сделать из Украины “Швейцарию Восточной Европы”. Об этом политик заявил в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина”.

“Тот факт, что на знамени Украины все время нашей независимости нарисована только гривня, — наша стратегическая ошибка. Материальная составляющая очень важна, безусловно, но без духовной и высокой цели, без иной национальной идеи государство не выживет. Мы предлагаем такую идею: строить великую Украину, сильную, свободную, независимую и нейтральную страну, "Швейцарию Восточной Европы", мостик между Западом и Востоком”, — заявил парламентарий.

По его мнению, сегодня молодежь Украины равняется не на выдающихся отечественных деятелей культуры, а на миллиардеров из первой десятки американского журнала Forbes, и это большая ошибка.

“Ни одно государство не может жить только ради материального. Американцы построили свою мечту — так называемый путь "от чистильщика сапог до миллионера", русские всю жизнь строят империю, китайцы — "Поднебесную". Каждая страна намечает себе цель и идет по заданному пути. На нашем же знамени всегда была только гривня. Сегодня молодежь вдохновляется примером и цитирует не выдающихся украинских писателей, мыслителей или художников, а людей из первой десятки Forbes. Они ориентируются на тех, у кого большое состояние или больше денег. Мы сами сделали деньги главным — и это большая ошибка”, — убежден народный депутат.

По его словам, мировое сообщество нас “зауважает”, если мы построим Европу здесь, у себя, а не в далекой перспективе. Поэтому он полагает, что построение “Швейцарии Восточной Европы” в Украине — это наиболее удачное предложение для развития страны.

“Я считаю, что построение великой Украины, сильной и независимой, нейтральной, по типу "Швейцарии Восточной Европы" — хорошее предложение для развития страны. С этой идеей я пришел в политику 3,5 года назад и уверен, что крен в любую сторону — в сторону НАТО или Таможенного союза — это проигрышный вариант. Мы сначала должны построить самобытную, самодостаточную Украину, чтобы нас зауважали, нам нужна Европа здесь, а не в далекой и безнадежной перспективе”, — подчеркнул политик.

Кроме того, Вадим Рабинович отметил, что Украине для достижения экономического успеха нужны и надежная банковская система, и развитая сфера “хай-тек”, и освобождение бизнеса от налогов. При этом он предложил тем, у кого есть другие предложения, садиться и обсуждать их.

“Нам нужна стабильная, крепкая банковская система, нам надо развивать "хай-тек" и крупные агрокомплексы, нам надо высвободить бизнес от налогов, но не менее важно дать людям цель, перспективу. Нам всем надо понимать, для чего мы страдаем, как будут жить наши дети. Мы предлагаем сильную Украину, если есть другие идеи — пусть скажут о них, но пока все молчат, думая лишь о том, как бы распилить новый траншик”, — констатировал народный депутат.

Он уверен, что нынешняя власть сегодня только подогревает в обществе ненависть и грабит народ, поэтому украинцам надо спокойно пойти в следующем году на выборы и переизбрать власть, проголосовав за жизнь.

“Для того чтобы иметь достойную пенсию — надо иметь достойную зарплату. Для того чтобы иметь достойную зарплату — надо иметь достойное правительство. Власть, которую вы выбираете — это и есть выбор вашей зарплаты и пенсии. Меньше поддавайтесь на истерики и рассказы о "реформах"! На самом деле власть сегодня только подогревает в обществе ненависть, разлад и грабит свой народ. К тому же нынешнее же руководство не знает, куда нас ведет, — и поэтому мы должны без "майданов", без крови и разрушений спокойно пойти в следующем году на выборы — и переизбрать власть, выбрать жизнь!” — отметил Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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