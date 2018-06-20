Рабинович: партия "За життя" требует остановить силовой захват мэрии Харькова

"На наших очах в Харкові проходить ганебна провокація, захоплюють мерію міста, порушується конституційний порядок в одному з найбільших міст України. Цілком зрозуміло, що всі ці дії спрямовуються і управляються з Києва. Напередодні виборів здійснюється спроба занурити країну в хаос громадянського протистояння і за всяку ціну зберегти при владі казнокрадів ", - написав нардеп.

За його словами, в Харкові є законно обраний мер, який і повинен керувати містом.

"Ми вимагаємо: провокатори, приберіть свої брудні руки від законно обраного мера Харкова Геннадія Кернеса, якого підтримує переважна більшість харків'ян і який показує приклад того, як будувати справжній український місто, як зшивати країну і економічно її зміцнювати", - повідомив парламентарій.

Політик заявив, що партія "За життя" вимагає від СБУ, МВС і Генпрокуратури терміново втрутитися в ситуацію і відновити конституційний порядок, спокій, а також надати харківської законної влади здійснювати свої повноваження.

"Інакше це можна розцінювати як згоду на те, що Україна більше не існує як конституційна держава, а влада в ній здійснюють не державні органи, а праворадикальні угруповання. Ми вимагаємо негайно припинити провокацію в Харкові, покарати винних і не допускати заздалегідь подібного загострення ситуації! "- заявив народний депутат.

Також політична сила вимагає негайного створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка зможе швидко і компетентно з'ясувати всі обставини подій в Харкові і неупереджено визначити для суспільства, хто винен в загостренні ситуації.

"Партія" За життя "звертається до президента України, як до гаранта Конституції держави, з тим, щоб він негайно втрутився в ситуацію в Харкові і здійснив заходи, які відновили б дію законів України і Конституції в мирному, працьовитому українському місті на сході країни. Спроби перетворити Харків в чергове місце протистояння і війни - найбільший злочин перед народом України! "- резюмував Вадим Рабинович.

Нагадаємо, що в середу, 20 червня, під час засідання Харківської міської ради почалися заворушення, влаштовані націоналістами. Націоналісти протестували проти забудови ділянки біля стадіону "Металіст". Коли охорона мерії не пустила їх в зал, то перший поверх будівлі закидали димовими шашками, розпилили сльозогінний і перцевий газ, побили вікна. Потім прибув спецназ, який заблокував протестуючих в будівлі мерії.