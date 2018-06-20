Рабинович: партия "За життя" требует остановить силовой захват мэрии Харькова

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 15752 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 56612 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102065 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109968 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124856 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142747 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146613 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 187150 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157171 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143222 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 97191 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 105248 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 116344 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 97912 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 72577 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 11212 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 165882 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 199813 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 206964 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 217023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 2918 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 31705 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 187151 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 116852 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 120419 просмотра
Актуальное
Рабинович: партия "За життя" требует остановить силовой захват мэрии Харькова

Рабинович: партия "За життя" требует остановить силовой захват мэрии Харькова

Киев  •  УНН

 • 4706 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Правоохранительные органы обязаны прекратить силовой захват мэрии Харькова, ведь это угроза национальной безопасности страны. Об этом народный депутат и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович сообщил на странице в социальной сети Facebook, комментируя силовой захват мэрии Харькова.

“На наших глазах в Харькове проходит позорная провокация, захватывают мэрию города, нарушается конституционный порядок в одном из крупнейших городов Украины. Вполне понятно, что все эти действия направляются и управляются из Киева. Накануне выборов осуществляется попытка погрузить страну в беспорядок гражданского противостояния и любой ценой сохранить у власти казнокрадов”, — написал нардеп.

По его словам, в Харькове есть законно избранный мэр, который и должен руководить городом.

“Мы требуем: провокаторы, уберите свои грязные руки от законно избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого поддерживает подавляющее большинство харьковчан и который показывает пример того, как строить настоящий украинский город, как сшивать страну и экономически ее укреплять”, — сообщил парламентарий.

Политик заявил, что партия “За життя” требует от СБУ, МВД и Генпрокуратуры срочно вмешаться в ситуацию и восстановить конституционный порядок, спокойствие, а также предоставить харьковской законной власти осуществлять свои полномочия.

“Иначе это можно расценивать как согласие на то, что Украина больше не существует как конституционное государство, а власть в ней осуществляют не государственные органы, а праворадикальные группировки. Мы требуем немедленно прекратить провокацию в Харькове, наказать виновных и не допускать заранее подобного обострения ситуации!” — заявил народный депутат.

Также политическая сила требует немедленного создания временной следственной комиссии Верховной Рады, которая сможет быстро и компетентно выяснить все обстоятельства событий в Харькове и беспристрастно определить для общества, кто виноват в обострении ситуации.

“Партия „За життя“ обращается к президенту Украины, как к гаранту Конституции государства, с тем, чтобы он немедленно вмешался в ситуацию в Харькове и осуществил мероприятия, которые восстановили бы действие законов Украины и Конституции в мирном, трудолюбивом украинском городе на востоке страны. Попытки превратить Харьков в очередное место противостояния и войны — величайшее преступление перед народом Украины!” — резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, что в среду, 20 июня, во время заседания харьковского городского совета начались беспорядки, устроенные националистами. Националисты протестовали против застройки участка возле стадиона “Металлист”. Когда охрана мэрии не пустила их в зал, то первый этаж здания забросали дымовыми шашками, распылили слезоточивый и перцовый газ, побили окна. Затем прибыл спецназ, который заблокировал протестующих в здании мэрии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы