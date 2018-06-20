Рабинович: партия "За життя" требует остановить силовой захват мэрии Харькова

“На наших глазах в Харькове проходит позорная провокация, захватывают мэрию города, нарушается конституционный порядок в одном из крупнейших городов Украины. Вполне понятно, что все эти действия направляются и управляются из Киева. Накануне выборов осуществляется попытка погрузить страну в беспорядок гражданского противостояния и любой ценой сохранить у власти казнокрадов”, — написал нардеп.

По его словам, в Харькове есть законно избранный мэр, который и должен руководить городом.

“Мы требуем: провокаторы, уберите свои грязные руки от законно избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого поддерживает подавляющее большинство харьковчан и который показывает пример того, как строить настоящий украинский город, как сшивать страну и экономически ее укреплять”, — сообщил парламентарий.

Политик заявил, что партия “За життя” требует от СБУ, МВД и Генпрокуратуры срочно вмешаться в ситуацию и восстановить конституционный порядок, спокойствие, а также предоставить харьковской законной власти осуществлять свои полномочия.

“Иначе это можно расценивать как согласие на то, что Украина больше не существует как конституционное государство, а власть в ней осуществляют не государственные органы, а праворадикальные группировки. Мы требуем немедленно прекратить провокацию в Харькове, наказать виновных и не допускать заранее подобного обострения ситуации!” — заявил народный депутат.

Также политическая сила требует немедленного создания временной следственной комиссии Верховной Рады, которая сможет быстро и компетентно выяснить все обстоятельства событий в Харькове и беспристрастно определить для общества, кто виноват в обострении ситуации.

“Партия „За життя“ обращается к президенту Украины, как к гаранту Конституции государства, с тем, чтобы он немедленно вмешался в ситуацию в Харькове и осуществил мероприятия, которые восстановили бы действие законов Украины и Конституции в мирном, трудолюбивом украинском городе на востоке страны. Попытки превратить Харьков в очередное место противостояния и войны — величайшее преступление перед народом Украины!” — резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, что в среду, 20 июня, во время заседания харьковского городского совета начались беспорядки, устроенные националистами. Националисты протестовали против застройки участка возле стадиона “Металлист”. Когда охрана мэрии не пустила их в зал, то первый этаж здания забросали дымовыми шашками, распылили слезоточивый и перцовый газ, побили окна. Затем прибыл спецназ, который заблокировал протестующих в здании мэрии.