Рабінович: на цензуру ЗМІ країну не побудувати - ми це вже проходили

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні одним з головних викликів для України є захист свободи слова. Про це заявив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович у кулуарах Верховної Ради у вівторок, 10 вересня, передає УНН.

"Сьогодні головне питання, яке стоїть перед нами, - це свобода слова. За 28 років нашої незалежності влада знищила все, що могли знищити, а добити свободу слова не вдалося. Тепер же цим зайнялась Національна рада з питань телебачення і радіомовлення", - заявив парламентарій.

Народний депутат назвав нещодавнє засідання Нацради, на якому вирішувалося питання позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne, нахабним і незаконним судилищем.

"Але "слуги народу" на чолі з Президентом України мовчать, хоча вони просто зобов'язані бити на сполох! І я їм сказав: ви думаєте, не за вами прийшли? Помиляєтеся, так не буває! Так думали в 33-м, в 37-му році минулого століття, коли приходили фашисти, палили книги, і всі думали, що прийшли не за ними, а насправді в кінці кінців прийшли за всіма", - нагадав політик.

Вадим Рабінович вважає, що саме свобода слова - це найбільша цінність для цивілізованого світу.

"Влада продовжує нам розповідати про свободу слова, про Європу ... Та Європа не може жити без свободи слова, інакше це не Європа! Куди ж ми йдемо тоді? Економіка у нас, як в Азії, тепер і свобода слова - як в Азії?! Тому сьогодні наше головне завдання - не думати, хто організував цю травлю, а наша головна задача - захищати телеканали, захищати журналістику, захищати свободу слова в Україні ... В центрі Європи з гранатомета стріляють по будівлі телеканалу "112 Україна" - нуль, ніякої реакції ні влади, ні правоохоронців. І це при тому, що розслідувань по всім перерахованих справах вимагає Європа, куди нас так активно всі ведуть", - обурився політик.

Від імені Опозиційної платформи - За життя співголова фракції зажадав від влади прибрати руки від свободи слова.

"Це не наша "хотєлка" - ми вимагаємо, щоб прибрали свої руки від ЗМІ, щоб дали людям можливість вільно висловлювати те, що вони думають. Ми вимагаємо припинити топтатися по Конституції в цілому і ст. 34 зокрема, де чітко написано: будь-які думки можна поширювати і висловлювати, якщо вони не суперечать законам України. У нас немає такого! У нас суперечать законам України рішення Нацради закривати телеканали! Свобода слова, припинення цензури - це основи співпраці нашої політичної сили з новою владою. Якщо вони будуть якимось чином брати участь в тому, що відбувається з телеканалами, ми перейдемо в дуже жорстку опозицію", - резюмував Вадим Рабінович.

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