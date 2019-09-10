Рабинович: на цензуре СМИ страну не построить - мы это уже проходили

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня одним из главных вызовов для Украины является защита свободы слова. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ” Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады во вторник, 10 сентября, передает УНН.

“Сегодня главный вопрос, который стоит перед нами, — это свобода слова. За 28 лет нашей независимости власти уничтожили все, что могли уничтожить, а добить свободу слова не удалось. Теперь же этим занялся Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания”, — заявил парламентарий.

Народный депутат назвал недавнее заседание Нацсовета, на котором решался вопрос лишения лицензии телеканала NewsOne, наглым и незаконным судилищем.

“Но „слуги народа“ во главе с президентом Украины молчат, хотя они просто обязаны бить в набат! И я им сказал: вы думаете, не за вами пришли? Ошибаетесь, так не бывает! Так думали в 33-м, в 37-м году прошлого века, когда приходили фашисты, жгли книги, и все думали, что пришли не за ними, а на самом деле в конце концов пришли за всеми”, — напомнил политик.

Вадим Рабинович считает, что именно свобода слова — это самая большая ценность для цивилизованного мира.

“Власти продолжают нам рассказывать о свободе слова, о Европе... Да Европа не может жить без свободы слова, иначе это не Европа! Куда же мы идем тогда? Экономика у нас, как в Азии, теперь и свобода слова — как в Азии?! Поэтому сегодня наша главная задача — не думать, кто организовал эту травлю, а наша главная задача — защищать телеканалы, защищать журналистику, защищать свободу слова в Украине... В центре Европы из гранатомета стреляют по зданию телеканала „112 Украина“ — ноль, никакой реакции ни властей, ни правоохранителей. И это при том, что расследований по всем перечисленным делам требует Европа, куда нас так активно все ведут”, — возмутился политик.

От имени ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ сопредседатель фракции потребовал от власти убрать руки от свободы слова.

“Это не наша „хотелка“ — мы требуем, чтобы убрали свои руки от СМИ, чтобы дали людям возможность свободно высказывать то, что они думают. Мы требуем прекратить топтаться по Конституции в целом и ст. 34 в частности, где четко написано: любые мысли можно распространять и высказывать, если они не противоречат законам Украины. У нас нет такого! У нас противоречат законам Украины решения Нацсовета закрывать телеканалы! Свобода слова, прекращение цензуры — это основы сотрудничества нашей политической силы с новой властью. Если они будут каким-то образом участвовать в том, что происходит с телеканалами, мы перейдем в очень жесткую оппозицию”, — резюмировал Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

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