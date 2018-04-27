Рабінович: ми вирішили продовжити свято Перемоги для наших ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Партія "За життя" почала вже сьогодні вітати ветеранів з Днем Перемоги. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.
За його словами, одного дня для святкування річниці перемоги у Другій світовій війні недостатньо.
"Ми стільки заборгували нашим ветеранам, що одного 9 травня для них вже мало! Ми вирішили продовжити свято Перемоги - і почали вже сьогодні розвозити подарунки і вітати тих небагатьох, хто залишився в живих, справжніх героїв України, які захистили нашу Батьківщину від фашизму. Нам дуже важливо донести до них, що ми точно пам'ятаємо і знаємо, хто герої, а хто нелюди!"- написав парламентар.
Політик також розповів про зустріч з київським ветераном-орденоносцем Юрієм Нечаєвим.
"Мені сьогодні пощастило привітати киянина Юрія Михайловича Нечаєва, інваліда війни 1 групи, танкіста (мій батько теж був танкістом і пройшов всю війну), кавалера орденів Червоної Зірки (трьох!), Ордена Вітчизняної війни 1 і 2 ступеня, кавалера медалі "За відвагу" та багато інших. Це і є справжній герой, який захистив Україну від фашизму!" - підкреслив лідер партії "За життя".
Вадим Рабінович зазначив, що разом з подарунком кожному ветерану вручили святкову вітальну листівку, написавши на закінчення: "Будемо жити, хлопці!".