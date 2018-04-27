Рабинович: мы решили продлить праздник Победы для наших ветеранов

По его словам, одного дня для празднования годовщины победы во Второй мировой войне недостаточно.

“Мы столько задолжали нашим ветеранам, что одного 9 мая для них уже мало! Мы решили продлить праздник Победы — и начали уже сегодня развозить подарки и поздравлять тех немногих оставшихся в живых истинных героев Украины, которые защитили нашу Родину от фашизма. Нам очень важно донести до них, что мы точно помним и знаем, кто герои, а кто нелюди!” — написал парламентарий.

Политик также рассказал о встрече с киевским ветераном-орденоносцем Юрием Нечаевым.

“Мне сегодня повезло поздравить киевлянина Юрия Михайловича Нечаева, инвалида войны 1 группы, танкиста (мой отец тоже был танкистом и прошел всю войну), кавалера орденов Красной Звезды (трех!), ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, кавалера медали „За отвагу“ и многих других. Это и есть настоящий герой, защитивший Украину от фашизма!” — подчеркнул лидер партии “За життя”.

Вадим Рабинович отметил, что вместе с подарком каждому ветерану вручили праздничную поздравительную открытку, написав в заключение: “Будем жить, ребята!”.