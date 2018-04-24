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RAB-тарифи: від регулятора хочуть бачити наслідки запровадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. НКРЕКП повинна оприлюднити розрахунки RAB-тарифів, які вже були проведені, а також наслідки від провадження такого регулювання. Про це на круглому столі сказав радник віце-прем'єр-міністра Володимир Євдокімов, передає кореспондент УНН.

RAB-тарифи: від регулятора хочуть бачити наслідки запровадження

"Рекомендував би Комісії надати розрахунки RAB-тарифів, а також наслідки, зокрема, переваги та недоліки їх запровадження", - заявив Євдокімов.

Наприклад, за його словами, регулятор має оприлюднити інформацію про вартість активів компаній після такого нововведення.

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Також необхідна інформація про те, на скільки збільшиться тариф для споживачів (хоча б щодо промислових) по кожній області. Бо цей показник може різнитися.

"У середньому тарифи зростуть на 15%, мінімально на 10%, а максимально на 20%", - додав він.

Крім того, як уточнив Євдокімов, необхідно надати інформацію по кожній компанії щодо вимог до якості електричної енергії, тощо.

"Загалом, ми зараз повинні знайти компроміс і збалансувати інтереси між компаніями, інвесторами і споживачами. Коли буде знайдено компроміс, то спільнота та споживачі сприймуть методологію, а також будуть відслідковувати і бачити результати від такого впровадження", - підсумував він.

Нагадаємо, у ЄБРР назвали головні аспекти запровадження RAB-тарифів в Україні.

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