RAB-тарифы: от регулятора хотят видеть последствия введения

"Рекомендовал бы Комиссии предоставить расчеты RAB-тарифов, а также последствия, в частности, преимущества и недостатки их введения", - заявил Евдокимов.

Например, по его словам, регулятор должен обнародовать информацию о стоимости активов компаний после такого нововведения.

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Также необходима информация о том, на сколько увеличится тариф для потребителей (хотя бы по промышленным) по каждой области. Потому что этот показатель может различаться.

"В среднем тарифы вырастут на 15%, минимально на 10%, а максимум на 20%", - добавил он.

Кроме того, как уточнил Евдокимов, необходимо предоставить информацию по каждой компании относительно требований к качеству электрической энергии и тому подобное.

"В общем, мы сейчас должны найти компромисс и сбалансировать интересы между компаниями, инвесторами и потребителями. Когда будет найден компромисс, то сообщество и потребители воспримут методологию, а также будут отслеживать и видеть результаты от такого внедрения", - подытожил он.

Напомним, в ЕБРР назвали главные аспекты внедрения RAB-тарифов в Украине.