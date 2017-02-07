Р.Зозуля залишиться в "Бетісі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український форвард Роман Зозуля визначився із своєю подальшою долею. За інформацією телеканалів “Футбол 1”/ “Футбол 2”, український форвард залишиться у “Бетісі”, передає УНН.
Зазначається, що на даний момент футболіст схильний саме до такого рішення.
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Однак, повідомляється, що сьогодні він ще має кілька зустрічей, щоправда, вони навряд чи вплинуть на його позицію.
В понеділок у Р.Зозулі відбулось коротке спілкування з іспанськіми журналістами. Українець повідомив, що на той час не обрав прийнятного для себе варіанту: чи здійснити перехід до «Райо Вальєкано», чи провести півроку без футболу у «Бетісі».
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.
Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.