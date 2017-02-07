Р.Зозуля останется в "Бетисе"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский форвард Роман Зозуля определился со своей дальнейшей судьбой. По информации телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2", украинский форвард останется в "Бетисе", передает УНН.
Отмечается, что на данный момент футболист склонен именно к такому решению.
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Однако, сообщается, что сегодня он еще имеет несколько встреч, правда, они вряд ли повлияют на его позицию.
В понедельник у Р.Зозуля состоялось короткое общение с испанскими журналистами. Украинец сообщил, что на то время не выбрал приемлемого для себя варианта: или осуществить переход в "Райо Вальекано", или провести полгода без футбола в "Бетисе".
Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.
Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ относительно ситуации с Р.Зозулей.