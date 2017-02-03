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Р.Зозуля: ультрас не боюсь, але переживаю за свою сім'ю

Київ • УНН

 • 10919 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Нападник збірної України та іспанського "Бетіса" Роман Зозуля прокоментував скандал навколо свого переходу в "Райо Вальєкано", повідомляє УНН з посиланням на AS.

Р.Зозуля: ультрас не боюсь, але переживаю за свою сім'ю

"Я не боюся. Але мені образлива така ситуація. Я просто хотів допомогти собі, допомогти "Райо Вальєкано", і я шкодую про те, що трапилося. Я провів зустріч із представниками Ла Ліги, і вони запропонували мені два варіанти: або я граю за "Райо Вальєкано", отримавши гарантії безпеки для себе і своєї сім'ї, або повертаюся в "Бетіс" та просто тренуюся з командою. Я запитав, чи не буде проблем у мого сина, який ходить в школу, і мене запевнили, що все буде в порядку", - повідомив українець.

Наразі Р.Зозуля буде розмірковувати над своїм вибором і поставить безпеку своєї сім'ї на перше місце.
"Футбол - моє життя, але якщо мені скажуть вибирати між футболом і моєю родиною, то я виберу сім'ю. Я не боюся ультрас або кого-то ще, але турбуюся про безпеку своєї сім'ї", - наголосив екс-гравець "Дніпра".

Нагадаємо, що Р.Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано" в останні день трансферного вікна. Проте через дії фанатів-радикалів українець повернувся у Севілью вже в день підписання контракту.

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