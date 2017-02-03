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Р.Зозуля: ультрас не боюсь, но переживаю за свою семью

Киев • УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Нападающий сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля прокомментировал скандал вокруг своего перехода в "Райо Вальекано", сообщает УНН со ссылкой на AS.

Р.Зозуля: ультрас не боюсь, но переживаю за свою семью

"Я не боюсь. Но мне оскорбительна такая ситуация. Я просто хотел помочь себе, помочь "Райо Вальекано", и я жалею о том, что случилось. Я провел встречу с представителями Ла Лиги, и они предложили мне два варианта: либо я играю за "Райо Вальекано", получив гарантии безопасности для себя и своей семьи, или возвращаюсь в "Бетис" и просто тренируюсь с командой. Я спросил, не будет ли проблем у моего сына, который ходит в школу, и меня заверили, что все будет в порядке", - сообщил украинец.

Сейчас Р.Зозуля будет размышлять над своим выбором и поставит безопасность своей семьи на первое место.
"Футбол - моя жизнь, но если мне скажут выбирать между футболом и моей семьей, то я выберу семью. Я не боюсь ультрас или кого-то еще, но беспокоюсь о безопасности своей семьи", - подчеркнул экс-игрок "Днепра".

Напомним, что Р.Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в последний день трансферного окна. Однако из-за действий фанатов-радикалов украинец вернулся в Севилью уже в день подписания контракта.

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