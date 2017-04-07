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Р.Тіллерсон: удар по сирійській авіабазі був пропорційним

Р.Тіллерсон: удар по сирійській авіабазі був пропорційним

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон охарактеризував ракетний удар по авіабазі в Сирії як “пропорційний” і висловив думку, що інші країни повинні вітати дії Вашингтона, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Ми вважаємо, що удар сам по собі був пропорційним, оскільки його ціллю був об’єкт, з якого здійснювалася недавня хімічна атака”, — сказав Р.Тіллерсон, виступаючи перед журналістами у Флориді.

“Ми тісно взаємодіяли з нашими міжнародними партнерами, і я можу сказати, що переважна більшість наших союзників на Близькому Сході висловили підтримку тим діям, які ми здійснили”, — додав він.

Відповідаючи на запитання про те, якої дипломатичної реакції на ракетний удар він очікує, зокрема, від Туреччини, курдів і Росії, держсекретар заявив: “Я очікую, що всі ці сторони (залучені до процесу врегулювання ситуації в Сирії), за винятком Башара Асада і, напевно, Росії, повинні вітати цю конкретну дію. Загалом же наш підхід до ситуації в Сирії і наша політика на сьогоднішній день полягає насамперед у розгромі “Ісламської держави”.

За словами Р.Тіллерсона, перед нанесенням удару по сирійському аеродрому Вашингтон не контактував із керівництвом РФ.

“Контактів із Москвою, з Володимиром Путіним не було. Не було їх і після здійснення удару”, — сказав держсекретар.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці близько 60 крилатих ракет “Томагавк” були випущені з американських кораблів по авіабазі сирійських урядових сил у районі міста Хомс.

Дії США підтримали Великобританія, Австралія, Ізраїль, Туреччина і Саудівська Аравія.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що американський ракетний удар по Сирії є актом агресії проти суверенної держави. Засудила атаку і влада Ірану.

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