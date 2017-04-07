Р.Тиллерсон: удар по сирийской авиабазе был пропорциональным

“Мы считаем, что удар сам по себе был пропорциональным, поскольку его целью был объект, с которого осуществлялась недавняя химическая атака”, — сказал Р.Тиллерсон, выступая перед журналистами во Флориде.

“Мы тесно взаимодействовали с нашими международными партнерами, и я могу сказать, что подавляющее большинство наших союзников на Ближнем Востоке выразили поддержку тем действиям, которые мы осуществили”, — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какой дипломатической реакции на ракетный удар он ожидает, в частности, от Турции, курдов и России, госсекретарь заявил: “Я ожидаю, что все эти стороны (вовлеченные в процесс урегулирования ситуации в Сирии), за исключением Башара Асада и, наверное, России, должны приветствовать это конкретное действие. В целом же наш подход к ситуации в Сирии и наша политика на сегодняшний день заключается в первую очередь в разгроме “Исламского государства”.

По словам Р.Тилллерсона, перед нанесением удара по сирийскому аэродрому Вашингтон не контактировал с руководством РФ.

“Контактов с Москвой, с Владимиром Путиным не было. Не было их и после осуществления удара”, — сказал госсекретарь.

Как сообщал УНН, сегодня утром около 60 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе ​​сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

Действия США поддержали Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.