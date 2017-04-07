Р.Тиллерсон: удар по сирийской авиабазе был пропорциональным

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64669 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107970 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165684 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121591 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119651 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157102 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Тиллерсон: удар по сирийской авиабазе был пропорциональным

Р.Тиллерсон: удар по сирийской авиабазе был пропорциональным

Киев  •  УНН

 • 13733 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон охарактеризовал ракетный удар по авиабазе в Сирии как “пропорциональный” и выразил мнение, что другие страны должны приветствовать действия Вашингтона, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы считаем, что удар сам по себе был пропорциональным, поскольку его целью был объект, с которого осуществлялась недавняя химическая атака”, — сказал Р.Тиллерсон, выступая перед журналистами во Флориде.

“Мы тесно взаимодействовали с нашими международными партнерами, и я могу сказать, что подавляющее большинство наших союзников на Ближнем Востоке выразили поддержку тем действиям, которые мы осуществили”, — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какой дипломатической реакции на ракетный удар он ожидает, в частности, от Турции, курдов и России, госсекретарь заявил: “Я ожидаю, что все эти стороны (вовлеченные в процесс урегулирования ситуации в Сирии), за исключением Башара Асада и, наверное, России, должны приветствовать это конкретное действие. В целом же наш подход к ситуации в Сирии и наша политика на сегодняшний день заключается в первую очередь в разгроме “Исламского государства”.

По словам Р.Тилллерсона, перед нанесением удара по сирийскому аэродрому Вашингтон не контактировал с руководством РФ.

“Контактов с Москвой, с Владимиром Путиным не было. Не было их и после осуществления удара”, — сказал госсекретарь.

Как сообщал УНН, сегодня утром около 60 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе ​​сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

Действия США поддержали Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.

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