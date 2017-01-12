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Р.Тіллерсон: США має дотримуватися Паризької угоди щодо клімату

Р.Тіллерсон: США має дотримуватися Паризької угоди щодо клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Претендент на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон натякнув в середу, що він буде підтримувати збереження Сполучених Штатів Америки в історичній Паризькій кліматичній угоді, передає УНН з посиланням на Huffington Post.

На слуханнях в американському сенаті в середу Рекс Тіллерсон, який в минулому був виконавчим директором корпорації Exxon Mobil, відповідаючи на питання щодо Паризької угоди, заявив, що договір дозволяє країні впливати на "глобальну відповідь" в питанні зміни клімату.

"Дуже важливо, що Сполучені Штати підтримують своє місце за столом переговорів щодо вирішення загрози зміни клімату… Одним зі складників серед пріоритетів обраного президента було твердження "Америка на першому місці". Для Америки важливо продовжувати брати участь в цих обговореннях, тому ми перебуваємо за столом, висловлюємо думку і розуміння того, який вплив може бути на американців та на нашу конкурентоспроможність", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 15 листопада Президент Франції Франсуа Олланд закликав обраного майбутнього президента США Дональда Трампа дотримуватися “незворотної”, за його словами, Паризької угоди про запобігання кліматичним змінам.

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