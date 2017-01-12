Р.Тиллерсон: США должны придерживаться Парижского соглашения по климату
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Претендент на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон намекнул в среду, что он будет поддерживать сохранение Соединенных Штатов Америки в историческом Парижском климатическом соглашении, передает УНН со ссылкой на Huffington Post.
На слушаниях в американском сенате в среду Рекс Тиллерсон, который в прошлом был исполнительным директором корпорации Exxon Mobil, отвечая на вопрос о Парижском соглашении, заявил, что договор позволяет стране влиять на "глобальный ответ" в вопросе изменения климата.
"Очень важно, что Соединенные Штаты поддерживают свое место за столом переговоров относительно решения угрозы изменения климата... Одной из составляющих среди приоритетов избранного президента было утверждение "Америка на первом месте". Для Америки важно продолжать участвовать в этих обсуждениях, поэтому мы находимся за столом, выражаем мнение и понимание того, какое влияние может быть на американцев и на нашу конкурентоспособность", - сказал он.
Как сообщал УНН, 15 ноября Президент Франции Франсуа Олланд призвал избранного будущего президента США Дональда Трампа придерживаться "необратимого", по его словам, Парижского соглашения о предотвращении климатических изменений.