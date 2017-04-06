Р.Тіллерсон: саме час для РФ переглянути своє ставлення до Б.Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Для Росії настав час подумати про свою незмінну підтримку сирійського президента Башара Асада. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон в середу після атаки з використанням хімічної зброї, в якій він звинувачував сирійські урядові сили, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми вважаємо, що для росіян дійсно настав час обережно подумати про їх постійну підтримку режиму Асада", - заявив Р.Тіллерсон.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав “жахливою образою для людства” хіматаку в Сирії.
При цьому віце-президент США Майк Пенс заявив, що для Росії настав час виконати зобов’язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії у відповідності з угодою 2013 року.
Нагадаємо, внаслідок нападу з імовірним використанням хімічної зброї у Хан-Шейхуні в Сирії зранку у вівторок загинули 72 людини. У випадку підтвердження цих даних, напад у Хан-Шейхуні стане найбільш смертоносною хімічною атакою в Сирії після загибелі через розпил заріну сотень цивільних під Дамаском у серпні 2013 року.
Увечері у вівторок постійні члени Ради безпеки ООН Велика Британія, Франція та США внесли проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога детального розслідування.
Засідання РБ ООН провела 5 квітня, утім, не ухвалила резолюцію щодо хімічної атаки в Сирії. Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї у Сирії виступила Росія.