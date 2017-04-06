Р.Тиллерсон: самое время для РФ пересмотреть свое отношение к Б.Асаду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. России пора подумать о своей неизменной поддержке сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в среду после атаки с использованием химического оружия, в которой он обвинял сирийские правительственные силы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы считаем, что для россиян действительно пора осторожно подумать об их постоянной поддержке режима Асада", - заявил Р.Тиллерсон.
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал "ужасным оскорблением для человечества" химатаку в Сирии.
При этом вице-президент США Майк Пенс заявил, что для России пришло время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года.
Напомним, в результате нападения с возможным использованием химического оружия в Хан-Шейхуне в Сирии утром во вторник погибли 72 человека. В случае подтверждения этих данных, нападение в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в Сирии после гибели через распыление зарина сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года.
Вечером во вторник постоянные члены Совета безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, которой осуждается газовая атака и предъявляется требование детального расследования.
Заседание СБ ООН провела 5 апреля, впрочем, не принимала резолюцию по химической атаке в Сирии. Против принятия резолюции по применению химического оружия в Сирии выступила Россия.