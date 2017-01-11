Р.Тіллерсон розповів, до якого моменту мають діяти санкції США проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. США повинна зберігати статус-кво своїх санкцій щодо РФ до тих пір, поки адміністрація Дональда Трампа не розробить власний підхід, що поєднуватиме кооперацію і тиск на Кремль. Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час слухань у Сенаті США щодо кандидатури нового держсекретаря, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
"Необхідно зберегти статус-кво до тих пір, поки адміністрація Трампа не розробить власний підхід, що поєднуватиме кооперацію і тиск на Кремль", - повідомив Р.Тіллерсон, відповідаючи на запитання про те, чи виступає він за скасування санкцій.
Нагадаємо, кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму.
Як повідомляв УНН, Р.Тіллерсон назвав дії РФ на сході України незаконними.