Р.Тіллерсон розповів, до якого моменту мають діяти санкції США проти РФ

"Необхідно зберегти статус-кво до тих пір, поки адміністрація Трампа не розробить власний підхід, що поєднуватиме кооперацію і тиск на Кремль", - повідомив Р.Тіллерсон, відповідаючи на запитання про те, чи виступає він за скасування санкцій.

Нагадаємо, кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму.

Як повідомляв УНН, Р.Тіллерсон назвав дії РФ на сході України незаконними.