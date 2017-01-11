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Р.Тіллерсон розповів, до якого моменту мають діяти санкції США проти РФ

Р.Тіллерсон розповів, до якого моменту мають діяти санкції США проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. США повинна зберігати статус-кво своїх санкцій щодо РФ до тих пір, поки адміністрація Дональда Трампа не розробить власний підхід, що поєднуватиме кооперацію і тиск на Кремль. Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час слухань у Сенаті США щодо кандидатури нового держсекретаря, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

"Необхідно зберегти статус-кво до тих пір, поки адміністрація Трампа не розробить власний підхід, що поєднуватиме кооперацію і тиск на Кремль", - повідомив Р.Тіллерсон, відповідаючи на запитання про те, чи виступає він за скасування санкцій.

Нагадаємо,  кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму.

Як повідомляв УНН, Р.Тіллерсон назвав дії РФ на сході України незаконними.

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