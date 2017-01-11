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12 марта, 19:49 • 88583 просмотра

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12 марта, 15:33 • 121762 просмотра

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Р.Тиллерсон рассказал, до какого момента должны действовать санкции США против РФ

Р.Тиллерсон рассказал, до какого момента должны действовать санкции США против РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. США должны сохранять статус-кво своих санкций в отношении РФ до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не разработает собственный подход, объединяющий кооперацию и давление на Кремль. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время слушаний в Сенате США по кандидатуре нового госсекретаря, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Необходимо сохранить статус-кво до тех пор, пока администрация Трампа не разработает собственный подход, объединяющий кооперацию и давление на Кремль", - сообщил Р.Тиллерсон, отвечая на вопрос о том, выступает ли он за отмену санкций.

Напомним, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Российская Федерация представляет угрозу из-за аннексии Крыма и поддержки сирийского режима.

Как сообщал УНН, Р.Тиллерсон назвал действия РФ на востоке Украины незаконными.

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