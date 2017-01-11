Р.Тиллерсон рассказал, до какого момента должны действовать санкции США против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. США должны сохранять статус-кво своих санкций в отношении РФ до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не разработает собственный подход, объединяющий кооперацию и давление на Кремль. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время слушаний в Сенате США по кандидатуре нового госсекретаря, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Необходимо сохранить статус-кво до тех пор, пока администрация Трампа не разработает собственный подход, объединяющий кооперацию и давление на Кремль", - сообщил Р.Тиллерсон, отвечая на вопрос о том, выступает ли он за отмену санкций.
Напомним, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Российская Федерация представляет угрозу из-за аннексии Крыма и поддержки сирийского режима.
Как сообщал УНН, Р.Тиллерсон назвал действия РФ на востоке Украины незаконными.