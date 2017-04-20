Р.Тіллерсон розкритикував договір про ядерну програму Ірану

Договір з Тегераном "символізує той же провал минулого, який привів нас до виникнення нинішньої загрози з боку Північної Кореї", сказав очільник держдепартаменту США.

Він також зазначив, що цей документ не враховує низку інших загроз, що йдуть від Ірану, тому США, за його словами, уважно вивчають всі аспекти політики Ірану і за підсумками аналізу приймуть відповідні рішення.

Р.Тіллерсон звинуватив владу Ірану в розпалюванні численних конфліктів, в підриві інтересів США в Сирії, Ємені, Іраку та Лівані, а також в підтримці вилазок проти Ізраїлю.

Всього кілька днів тому держсекретар США в листі голові палати представників конгресу Полу Райяну підтвердив, що Тегеран дотримується договору про ядерну програму. У той же час він підкреслив, що Іран залишається одним з головних державних спонсорів тероризму.

Нагадаємо, Р.Тіллерсон звинуватив Іран в "викликаючих тривогу провокаціях".