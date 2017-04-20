Р.Тиллерсон раскритиковал договор о ядерной программе Ирана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30805 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97632 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150190 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114014 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114920 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111588 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103596 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106855 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103397 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152042 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Р.Тиллерсон раскритиковал договор о ядерной программе Ирана

Р.Тиллерсон раскритиковал договор о ядерной программе Ирана

Киев  •  УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сделка Запада с Ираном об атомной программе не позволяет удержать Тегеран от разработки ядерного оружия, а лишь приостанавливает эту страну на пути к ее цели - превращению в ядерную державу. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Договор с Тегераном "символизирует тот же провал прошлого, который привел нас к возникновению нынешней угрозы со стороны Северной Кореи", сказал глава госдепартамента США.

Он также отметил, что этот документ не учитывает целого ряда других угроз, исходящих от Ирана, поэтому США, по его словам, внимательно изучают все аспекты политики Ирана и по итогам анализа примут соответствующие решения.

Р.Тиллерсон обвинил власти Ирана в разжигании многочисленных конфликтов, в подрыве интересов США в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке вылазок против Израиля.

Всего несколькими днями ранее госсекретарь США в письме председателю палаты представителей конгресса Полу Райану подтвердил, что Тегеран соблюдает договор о ядерной программе. В то же время он подчеркнул, что Иран остается одним из главных государственных спонсоров терроризма.

Напомним, Р.Тиллерсон обвинил Иран в "вызывающих тревогу провокациях".

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