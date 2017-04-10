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Р.Тіллерсон: Росія не змогла запобігти хімічній атаці в Сирії

Р.Тіллерсон: Росія не змогла запобігти хімічній атаці в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Росія не змогла запобігти хімічній атаці в Сирії, яка забрала життя 89 осіб минулого тижня. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на BBC.

Держсекретар США в ефірі американського телеканалу CBS сказав, що Росія свого часу взяла на себе відповідальність контролювати процес знищення запасів хімічної зброї в Сирії і гарантувати повну заборону його виробництва. Тому, на думку держсекретаря США, вина за те, що в Сирії знову було застосовано хімічну зброю, лежить саме на Росії.

Він також зазначив, не так важливо, “чи була Росія співучасником, чи її фахівці виявилися некомпетентними, чи сирійський уряд їх перехитрив” — в будь-якому випадку, російська сторона “не виконала свої зобов’язання перед міжнародною спільнотою”.

Проте, як сказав Р.Тіллерсон, у США немає доказів того, що Росія якимсь чином знала про підготовку хімічну атаку на місто Хан-Шейхун в сирійській провінції Ідліб або брала в ній участь.

Через три дні після нападу на Ідліб, в ніч на 7 квітня, два американських есмінця, що знаходяться в Середземному морі на південь від Кіпру, випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по аеродрому Шейрат на заході сирійській провінції Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку в провінції Ідліб.

У Кремлі засудили дії США і заявили, що удари по сирійській авіабазі де-факто були нанесені в інтересах заборонених в Росії екстремістських угруповань “Ісламська держава” і “Джебхат ан-Нусра”.

У Рекса Тіллерсона на 12 квітня заплановано візит до Москви, в ході якого він повинен зустрітися з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Німеччини вимагає розслідування хімічної атаки в Сирії.

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