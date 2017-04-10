Р.Тиллерсон: Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии

Госсекретарь США в эфире американского телеканала CBS сказал, что Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химического оружия в Сирии и обеспечить полный запрет его производства. Поэтому, по мнению госсекретаря США, вина за то, что в Сирии вновь было применено химическое оружие, лежит именно на России.

Он также отметил, не так важно, “была Россия соучастником или ее специалисты оказались некомпетентными, или сирийское правительство их перехитрило” — в любом случае, российская сторона “не выполнила свои обязательства перед международным сообществом”.

Однако, как сказал Р.Тиллерсон, в США нет доказательств того, что Россия каким-то образом знала о подготовке химическую атаку на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб или принимала в ней участие.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море к югу от Кипра, выпустили 59 крылатых ракет “Томагавк” по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок “Исламское государство” и “Джебхат ан-Нусра”.

У Рекса Тиллерсона на 12 апреля запланирован визит в Москву, в ходе которого он должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНН, глава МИД Германии требует расследования химической атаки в Сирии.