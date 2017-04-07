Р.Тіллерсон назвав Росію винною в хімічних атаках у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон вважає, що хімічні атаки в Сирії стали наслідком невиконання Росією зобов'язань у рамках домовленостей від 2013 року про ліквідацію сирійської хімічної зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Очевидно, що Росія не змогла виконати свої зобов'язання від 2013 року, – сказав Р.Тіллерсон, виступаючи перед журналістами у Флориді. – Росія або була співучасницею, або вона просто некомпетентна у виконанні угоди до кінця".
За словами держсекретаря, Москва повинна була гарантувати, "що цієї (хімічної) зброї більше не буде в Сирії".
Як повідомляв УНН, у результаті можливої хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб загинули 72 людини, в тому числі 20 дітей.
Пізніше атака повторилася в місті Латамінах. Повідомлялося про трьох загиблих і 25 поранених.
Адміністрація США звинуватила в застосуванні хімічної зброї уряд Сирії.
Сьогодні вранці близько 60 ракет "Томагавк" були випущені з американських кораблів по авіабазі сирійських урядових сил в районі міста Хомс.