Р.Тиллерсон назвал Россию виновной в химических атаках в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что химические атаки в Сирии стали следствием невыполнения Россией обязательств в рамках договоренностей от 2013 года о ликвидации сирийского химического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Очевидно, что Россия не смогла выполнить свои обязательства от 2013 года, — сказал Р.Тиллерсон, выступая перед журналистами во Флориде. — Россия или была соучастницей, или она просто некомпетентна в выполнении соглашения до конца”.
По словам госсекретаря, Москва должна была гарантировать, “что этого (химического) оружия больше не будет в Сирии”.
Как сообщал УНН, в результате возможной химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли 72 человека, в том числе 20 детей.
Позже атака повторилась в городе Латаминах. Сообщалось о трех погибших и 25 раненых.
Администрация США обвинила в применении химического оружия правительство Сирии.
Сегодня утром около 60 ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе сирийских правительственных сил в районе города Хомс.