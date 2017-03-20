Р.Сущенку дозволили побачення із дружиною в московському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Арештованому у Росії українському журналісту Роману Сущенку дозволили зустрітися з дружиною у СІЗО. Про це адвокат Марк Фейгін повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Були сьогодні з дружиною мого підзахисного Романа Сущенка в Лефортово. Дали побачення”, — написав М.Фейгін.
Також адвокат оприлюднив дозвіл на побачення.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці.
Разрешение на свидание с супругой Романа Сущенко. pic.twitter.com/eYuwbYZAdy— Mark Feygin (@mark_feygin) 20 марта 2017 г.