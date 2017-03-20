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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Р.Сущенко разрешили свидание с женой в московском СИЗО

Р.Сущенко разрешили свидание с женой в московском СИЗО

Киев • УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили встретиться с женой в СИЗО. Об этом адвокат Марк Фейгин сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Были сегодня с женой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание ", - написал М.Фейгин.

Также адвокат обнародовал разрешение на свидание.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября .

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку .

Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке .

Разрешение на свидание с супругой Романа Сущенко. pic.twitter.com/eYuwbYZAdy

- Mark Feygin (@mark_feygin) 20 марта 2017 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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