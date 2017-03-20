Р.Сущенко разрешили свидание с женой в московском СИЗО

"Были сегодня с женой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание ", - написал М.Фейгин.

Также адвокат обнародовал разрешение на свидание.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября .

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку .

Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке .

Разрешение на свидание с супругой Романа Сущенко. pic.twitter.com/eYuwbYZAdy