Р.Сущенко разрешили свидание с женой в московском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили встретиться с женой в СИЗО. Об этом адвокат Марк Фейгин сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Были сегодня с женой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание ", - написал М.Фейгин.
Также адвокат обнародовал разрешение на свидание.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября .
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку .
Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке .
Разрешение на свидание с супругой Романа Сущенко. pic.twitter.com/eYuwbYZAdy- Mark Feygin (@mark_feygin) 20 марта 2017 г.