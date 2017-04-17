Р.Насірова обрано новим президентом ФДУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Новим президентом ФДУ обрано Романа Насірова. Його підтримали 22 делегати Конференції, передає УНН з посиланням на сторінку ФДУ у Facebook.
“Новим президентом ФДУ обрано Романа Насірова, його кандидатуру підтримали 22 делегати Конференції”, — йдеться повідомленні.
Варто зазначити, що звітно-виборна Конференція Федерації дзюдо України (ФДУ) відбулася сьогодні, 17 квітня, в столичному готелі “Національний”. У роботі конференції прийняли участь делегати з 23 регіонів України.