Р.Насиров избран новым президентом ФГУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Новым президентом ФДУ избран Роман Насиров. Его поддержали 22 делегата Конференции, передает УНН со ссылкой на страницу ФДУ в Facebook.
“Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата Конференции”, — говорится сообщении.
Стоит отметить, что отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ) состоялась сегодня, 17 апреля, в столичном отеле “Национальный”. В работе конференции приняли участие делегаты из 23 регионов Украины.