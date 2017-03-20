Р.Насіров: здав документи, що дають право на виїзд за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров заявляє, що здав в ГУ Державної міграційної служби України в місті Києві документи, що дають йому право на виїзд з країни. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"...сьогодні прибув до ГУ Державної Міграційної Служби України в місті Києві, щоб виконати обов'язки відповідно до ухвали суду і здати на зберігання документи наявні в мене що дають право на виїзд, окрім тих що вилучили. Ще раз заявляю - я ніколи не збирався переховуватися від слідства, а навпаки завжди був і є готовий співпрацювати з органами досудового розслідування", - написав Р.Насіров.
Він також висловив припущення, що скоро документи йому повернуть.
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.