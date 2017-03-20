Р.Насиров: сдал документы, дающие право на выезд за границу

"... Сегодня прибыл в ГУ Государственной Миграционной Службы Украины в городе Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение имеющиеся у меня документы, дающие право на выезд, кроме тех, что изъяли. Еще раз заявляю - я никогда не собирался скрываться от следствия, а наоборот всегда был и готов сотрудничать с органами предварительного расследования", - написал Р.Насиров.

Он также предположил, что скоро документы ему вернут.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.