Р.Насіров заявив, що детективи НАБУ вилучили у нього "більшість паспортів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тимчасово відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що під час обшуку детективи НАБУ вилучили у нього абсолютну більшість паспортів. Про це він заявив журналістам перед допитом, передає кореспондент УНН.
“Абсолютна більшість паспортів забрана при обшуках, вони знаходяться уже у детективів”, — сказав Р.Насіров.
Зокрема він зазначив, що точна кількість вилучених паспортів йому не відома.
“Я не знаю скільки, зараз подивлюся. Два закордонних, один внутрішній. Я подивлюся зараз, які забрали”, — сказав Р.Насіров.
Він додав, що в разі якщо якісь паспорти у нього залишилися, то він їх здасть.
“Ніколи не було ніякого плану кудись зникати або переховуватись, про що казали слідчі”, — підкреслив Р.Насіров.
Він продемонстрував журналістам також персональний іменний мобільний девайс, на який правоохоронці навіть можуть дзвонити.
“У будь-який момент телефонують, я відповідаю, якщо не в душі... Він тепер завжди зі мною”, — сказав Р.Насіров.
Крім того, він додав, що йому не відомо, з приводу чого його сьогодні допитуватимуть.
Як повідомляв УНН, 17 березня Р.Насіров прийшов на допит до НАБУ.
Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.