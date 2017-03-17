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Р.Насиров заявил, что детективы НАБУ изъяли у него "большинство паспортов"

Р.Насиров заявил, что детективы НАБУ изъяли у него "большинство паспортов"

Киев • УНН

 • 11677 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Временно отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что во время обыска детективы НАБУ изъяли у него абсолютное большинство паспортов. Об этом он заявил журналистам перед допросом, передает корреспондент УНН.

"Абсолютное большинство паспортов забрали во время обысков, они находятся уже у детективов", - сказал Р.Насиров.

В частности он отметил, что точное количество изъятых паспортов ему не известно.

"Я не знаю сколько, сейчас посмотрю. Два иностранных, один внутренний. Я посмотрю сейчас, которые забрали", - сказал Р.Насиров.

Он добавил, что в случае если какие-то паспорта у него остались, то он их сдаст.

"Никогда не было никакого плана куда-то исчезать или скрываться, о чем говорили следователи", - подчеркнул Р.Насиров.

Он продемонстрировал журналистам также персональный именной мобильный девайс, на который правоохранители даже могут звонить.

"В любой момент звонят, я отвечаю, если не в душе... Он теперь всегда со мной", - сказал Р.Насиров.

Кроме того, он добавил, что ему не известно, по поводу чего его сегодня будут допрашивать.

Как сообщал УНН, 17 марта Р.Насиров пришел на допрос в НАБУ.

Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

Украинские Национальные Новости

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